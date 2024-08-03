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19:19, 3 августа 2024Мир

Захарова призвала США ввести санкции против своей тюрьмы

Мария Захарова призвала США ввести санкции против одной из своих тюрем

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

США следовало бы ввести санкции одной из своих тюрем. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова опубликовала рассказ освобожденного из американской тюрьмы по обмену россиянина Романа Селезнева, сопроводив его словами о том, что россиянина «буквально вытащили с того света» и отметила, что не раз заявляла о проблемах в тюремной системе США.

«Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?» — призвала Захарова.

Как ранее рассказывал Селезнев, за 10 лет он сменил несколько тюрем, где его сажали в карцер, а также пару раз чуть не лишили жизни. Россиянин должен был отмечаться каждые два часа, поэтому его будили и включали свет круглые сутки.

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      Марк Леонов
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