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15:10, 23 августа 2024Бывший СССР

Премьер Украины призвал защитить водителей автобусов от военкомов

Премьер Украины Шмыгаль назвал недопустимым снятие водителей автобусов с рейсов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Снятие водителей автобусов с рейсов сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) является недопустимым. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

«Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись», — сказал он.

Ранее в Одесской области мужчину со слабоумием признали годным к службе в Вооруженных силах Украины. Как рассказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, сотрудники ТЦК задержали мужчину на улице Одессы днем 19 августа.

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      Александр Курбатов
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