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20:27, 23 августа 2024Путешествия

Пьяные туристы заподозрили пожилого таксиста в краже телефона и сломали ему ребра

На Майорке пьяные туристы избили пожилого таксиста из-за пропажи телефона

Фото: Anette Mossbacher / Globallookpress.com

На Майорке, Испания, трое пьяных туристов заподозрили пожилого таксиста в краже телефона и сломали ему ребра. Об этом сообщает Spanish News Today.

Уточняется, что немецкие отдыхающие сели в такси к 71-летнему водителю по имени Хосе Мария в Плайя-де-Пальма. Поездка прошла без происшествий, однако после прибытия один из иностранцев заявил, что у него пропал телефон. Вскоре группа начала обвинять в случившемся водителя. Они набросились на мужчину и стали избивать его.

Туристы сломали пенсионеру руку, два ребра и нанесли другие тяжелые травмы. Пострадавший сразу вызвал полицию. Немцы пытались договориться с прибывшими правоохранителями, но безуспешно. Известно, что расследование продолжит полиция Германии.

Ранее в Таиланде двое мужчин избили туриста из Кувейта ногами до потери сознания. Согласно записям с камер видеонаблюдения, на месте происшествия был еще один мужчина, однако он стоял в стороне и не трогал иностранца.

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