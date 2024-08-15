Двое мужчин избили туриста ногами до потери сознания в Таиланде

The Phuket News: туриста из Кувейта избили до потери сознания на Пхукете

В Таиланде двое мужчин избили туриста из Кувейта ногами до потери сознания. Об этом сообщает портал The Phuket News.

Утром 13 августа 32-летний Нааф Аль Отаджби возвращался на съемную квартиру в городе Патонге на острове Пхукет. Внезапно двое мужчин, один из которых оказался водителем мототакси, напали на него, стали бить ногами и топтать его голову.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, на месте происшествия был еще один мужчина, однако он стоял в стороне и не трогал иностранца. После этого злоумышленники скрылись.

Полиция обнаружила пострадавшего без сознания на обочине дороги, его доставили в больницу. Мотивы нападавших и другие подробности случившегося не уточняются.

За несколько дней до этого толпа туристов из Кувейта устроила массовую драку в одном из ресторанов Паттайи и попала на видео. В конфликте участвовали около 20 человек с каждой стороны.