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19:03, 15 августа 2024Путешествия

Двое мужчин избили туриста ногами до потери сознания в Таиланде

The Phuket News: туриста из Кувейта избили до потери сознания на Пхукете

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В Таиланде двое мужчин избили туриста из Кувейта ногами до потери сознания. Об этом сообщает портал The Phuket News.

Утром 13 августа 32-летний Нааф Аль Отаджби возвращался на съемную квартиру в городе Патонге на острове Пхукет. Внезапно двое мужчин, один из которых оказался водителем мототакси, напали на него, стали бить ногами и топтать его голову.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, на месте происшествия был еще один мужчина, однако он стоял в стороне и не трогал иностранца. После этого злоумышленники скрылись.

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Полиция обнаружила пострадавшего без сознания на обочине дороги, его доставили в больницу. Мотивы нападавших и другие подробности случившегося не уточняются.

За несколько дней до этого толпа туристов из Кувейта устроила массовую драку в одном из ресторанов Паттайи и попала на видео. В конфликте участвовали около 20 человек с каждой стороны.

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      Мария Борисова
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