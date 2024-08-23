Пьяный депутат Европарламента напал на женщину

Пьяный депутат Европарламента Балаж Дьерфф напал на женщину

Депутат Европарламента от партии венгерского премьера Виктора Орбана «Фидес» Балаж Дьерфф напал на женщину. Об этом пишет портал Telex со ссылкой на сообщение парламентария.

Политик признал, что был пьян в момент инцидента. «Прошлой ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, я вступил в спор с дамой, который, к моему большому сожалению, перерос в рукоприкладство», — написал он. Дьерфф заявил, что сдаст мандат и покинет партию.

По данным РБК, в отношении депутата возбуждено уголовное дело хулиганстве и нападении с отягчающими обстоятельствами.

Ранее депутат Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Иванов обвинил коллегу Андрея Кондратьева в нападении. По словам Иванова, нападение произошло во время общения с местными жителями. Предполагаемым мотивом нападения Иванов назвал зависть, вызванную его успехами.