Работавшие на криминального авторитета российские полицейские получили срок

В Красноярске суд вынес приговор пятерым экс-полицейским и авторитету Батону

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам линейного отделения полиции и местному жителю, известному в криминальной среде под прозвищем Батон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-силовики признаны виновными в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Четверым назначено наказание от 4,5 до 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, их пятый подельник в погонах и Батон отделались условными сроками в четыре года.

Суд и следствие установили, что полицейские работали на криминального авторитета Лимона. 30 июня 2022 года он предложил им похитить у знакомого крупную сумму денег. Полицейские согласились и по его указанию задержали в торговом центре мужчину с подругой. Их доставили в привокзальное помещение, где незаконно удерживали восемь часов. У задержанных изъяли три миллиона рублей.

Позже туда приехал Лимон и сообщил знакомому, что может договориться об освобождении за шесть миллионов рублей. Потерпевший согласился отдать ему изъятые полицейскими три миллиона рублей.

Ранее Лимон был осужден на 4,5 года лишения свободы, а еще один бывший полицейский, участвовавший в незаконном удержании его знакомого, получил четыре года условно.

Все они были задержаны ФСБ в сентябре 2022 года.

