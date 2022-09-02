Российские полицейские по указанию авторитета Лимона похитили миллионы рублей

ФСБ задержала в Красноярске двух полицейских за сговор с криминальным авторитетом Лимоном

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали двух местных полицейских, заподозренных в сговоре с криминальным авторитетом Лимоном. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

В отношении двух сотрудников линейного отделения полиции по станции Базаиха Сибирского линейного управления МВД России и 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По решению суда трое фигурантов дела арестованы.

По версии следствия, 30 июня Лимон предложил приятелям, работающим в правоохранительных органах, похитить у знакомого крупную сумму денег. Полицейские согласились и по его указанию задержали в торговом центре мужчину с подругой. Их доставили в привокзальное помещение, где незаконно удерживали восемь часов. У задержанных изъяли три миллиона рублей.

Позже туда приехал Лимон и сообщил знакомому, что может договориться об освобождении за шесть миллионов рублей. Потерпевший согласился отдать ему изъятые полицейскими три миллиона рублей.

В пресечении противоправных действий полицейских также участвовали сотрудники службы собственной безопасности МВД. Ведомством проводится служебная проверка по факту случившегося.

Следствие устанавливает новые эпизоды преступной деятельности авторитета.

Лимон ранее был дважды судим за разбойные нападения, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, в 2001 году он был осужден за бандитизм и разбой на 21 год, срок отбывал в колонии особого режима. Освободившись из мест лишения свободы, он занялся мошенничеством.