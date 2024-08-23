Раскрыты подробности о попавших под оползень в Таиланде россиянах

Shot: попавшие под оползень на Пхукете россияне оказались жителями Владивостока

Россияне, попавшие под оползень на популярном тайском курорте Пхукет, оказались жителями Владивостока. Подробности о ситуации стали известны Telegram-каналу Shot.

По данным источника, мощный оползень на острове проломил стену дома, в котором жили соотечественники, пока они спали. Отмечается, что спастись им не удалось. Друзья путешественников рассказали, что они переехали из Владивостока на Пхукет 13 лет назад.

Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе двое россиян, попали под оползень на тайском острове и не выжили. Смещение грунта произошло из-за проливных дождей в районе Карон на юге острова. Помимо пары российских отдыхающих, спасти не удалось еще и граждан Таиланда и Мьянмы.