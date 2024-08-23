Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:27, 23 августа 2024Забота о себе

Развеян миф об обезжиренных продуктах

Диетолог Онуфрийчук: кальций из обезжиренных молочных продуктов хуже усваивается

Фото: freepik

Утверждение, будто низкокалорийные молочные продукты полезнее жирных аналогов, не более чем миф, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук. Его специалистка развеяла в беседе с РИА Новости.

Диетолог заявила, что в обезжиренном молоке и сметане значительно меньше витаминов, чем в молоке жирностью 3,2 процента и сметане жирностью 20 процентов, при этом их калорийность отличается несильно. Кроме того, кальций из обезжиренных молочных продуктов усваивается гораздо хуже.

По словам эксперта, предвзятое отношение к жирному творогу, который многие считают причиной появления лишнего веса, тоже ничем не обосновано. Онуфрийчук заверила, что жирный (18 процентов) и полужирный (9 процентов) творог считается самым полезным. Именно такой творог помогает лучше усвоиться кальцию и обеспечивает нормальное поступление витамина D из молочного жира.

Также Онуфрийчук призвала не отказываться от сливочного масла, поскольку в нем содержатся полезные для здоровья витамины и микроэлементы. Она подчеркнула, что холестерин в умеренных количествах необходим для синтеза половых гормонов, в частности, эстрогенов и тестостерона, являющегося производным холестерола.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Наконец диетолог назвала ошибочно считающимся вредным продуктом свиное сало. «Рекомендуется ежедневно употреблять 10-15 граммов. Оно помогает избежать дефицита ценной арахидоновой кислоты, которая отсутствует в растительных маслах и является одной из незаменимых жирных кислот», — объяснила эксперт.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков перечислил главные составляющие идеального завтрака. Он рассказал, что завтрак, состоящий из творожного сырка, молока, запеченного бутерброда с колбасой и сыром, кофе с молоком и яблока, может нанести вред здоровью.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

      Появились фотографии из захваченной заключенными российской колонии

      В европейском клубе рассказали об адаптации футболиста сборной России

      В Москве временно закроют четыре станции метро

      Во Франции раскрыли цель атаки ВСУ на Курскую область

      Певица Лили Аллен сдала в приют свою собаку

      Развеян миф об обезжиренных продуктах

      США захотели разместить базы в Тихом океане на случай конфликта с Китаем

      Российский подросток сорвался с 15-метровой скалы в Сочи и чудом выжил

      Китайские спутники вышли на орбиту Луны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше