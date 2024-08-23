Росгвардейцы задержали разыскиваемого более восьми лет Интерполом мужчину

В Сочи Росгвардия задержала мужчину, находящегося в розыске с 2016 года

В Сочи росгвардейцы задержали 58-летнего мужчину, который более восьми лет разыскивается Интерполом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Система «Безопасный город» зафиксировала в Хостинском районе города мужчину, который с 2016 года находится в международном розыске. Силовики приехали по указанному адресу, задержали злоумышленника и передали его полицейским.

Ранее в Приморском крае сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России при содействии Росгвардии задержали объявленного в международный розыск гражданина Литвы.