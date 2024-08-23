Среда обитания
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13:10, 23 августа 2024Среда обитания

Россиян предостерегли от приема БАДов совместно с лекарствами

Фармаколог Андреев: добавки могут нейтрализовать или усилить эффект лекарств

Фото: Unsplash

Биологически активные добавки (БАДы) могут нейтрализовать или усилить эффект препаратов, если их принимать вместе с лекарствами. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ № 52 Сергей Андреев.

Эксперт предостерег, что в некоторых случаях смешивание БАДов с лекарствами может обернуться неприятными последствиями для организма. Например, с антикоагулянтами. «"Варфарин" — препарат, который взаимодействует почти со всем. Вещества, которые содержатся в БАДах, могут влиять на его метаболизм так сильно, что будут снижать его эффективность, соответственно, будет повышаться риск тромбозов, или снижать его выведение, концентрация повышается, и увеличивается риск кровотечений, причем спонтанных», — рассказал Андреев.

Ранее гастроэнтеролог клиники DocMed Амалия Нагиева предупреждала, что популярные пищевые добавки с жирными кислотами омега-3 (рыбий жир) могут быть опасны для здоровья. Специалист пояснила, что жирные кислоты омега-3 повышают риск мерцательной аритмии. Кроме того, если их принимать с препаратами для профилактики появления тромбов, это может привести к кровотечениям. Еще добавки не стоит употреблять при тяжелых травмах и после операций.

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      Платон Щукин
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