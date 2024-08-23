Россиян предупредили о риске изменения цвета кожи из-за одного продукта

Диетолог Соломатина: кожа может изменить цвет из-за морковного сока

Кожа может приобрести оранжевый оттенок из-за злоупотребления морковным соком, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» диетолог Елена Соломатина.

«В моркови есть бета-каротин, из-за чего когда-то сок этого овоща использовали вместо автозагара: можно было им намазаться, можно употреблять в пищу — рассказала Соломатина. — Если злоупотреблять морковным соком, кожа станет не ярко-оранжевой, а, скорее, цвета легкого загара бледно-оранжевого оттенка. Сначала, как правило, желтеют ладони, затем остальные части тела».

Съесть достаточно моркови для того, чтобы кожа поменяла цвет, по словам диетолога, не выйдет: в этом овоще слишком много клетчатки, переедание которой чревато резями в животе, вздутием и коликами. А вот выпить требуемое количество сока можно вполне, но экспериментировать с этим Соломатина все равно не рекомендует.

«Конечно, морковный сок полезен, но в разумных количествах. Там антиоксиданты, витамин А. Употребляющий этот напиток человек выглядит отдохнувшим, чувствует себя лучше, реже болеет из-за того, что сок способствует обновлению слизистых, к которым сложнее прикрепиться вирусам», — объяснила диетолог.

Соломатина заключила, что, если человек все же выпьет достаточное количество морковного сока, чтобы кожа изменила цвет, необычный побочный эффект пройдет, как только избыточные порции бета-каротина перестанут поступать в организм.

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