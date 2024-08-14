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16:30, 14 августа 2024Забота о себе

Перечислены симптомы отравления арбузом

Диетолог Карсиева: при отравлении арбузом появляется тошнота и рвота

Фото: Unsplash

Умеренное потребление арбуза благотворно влияет на организм, так как эта ягода содержит витамины C, витамины группы B, каротиноиды, калий и другие полезные элементы, рассказала врач-диетолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Сабина Карсиева. Однако некачественным арбузом можно отравиться, предупредила она в беседе с «Аргументами и фактами».

Карсиева перечислила симптомы отравления арбузом: это тошнота, рвота, диарея, дискомфорт или боли в животе, подъем температуры и слабость. Если симптомы нарастают, подчеркнула она, необходимо вызвать скорую помощь.

Кроме того, Карсиева предостерегла от чрезмерного употребления арбузов. Она указала на то, что большое количество сахара в арбузе приводит к сильной гликемической нагрузке на организм, особенно у людей, страдающих сахарным диабетом, а переизбыток антиоксиданта ликопина может спровоцировать тошноту и диарею, особенно у пожилых людей.

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Более того, у людей с гиперкалиемией большое количество арбуза может вызвать спазм мышц и аритмию, спровоцировать переизбыток калия и привести к резкому снижению давления, что необходимо учитывать гипотоникам, объяснила она. Карсиева не рекомендовала увлекаться арбузом и при проблемах с почками — в этом случае большие порции могут провоцировать сильные отеки.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала максимально допустимую ежедневную порцию арбузов. Врач заверила, что среднестатистический человек при сбалансированном питании больше 600 граммов арбуза или дыни съесть не сможет.

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      Александра Лисица
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