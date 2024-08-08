Названа максимально допустимая порция арбуза и дыни в день

Гастроэнтеролог Сухорукова: в день можно съедать до 600 граммов арбуза и дыни

В день можно съедать два-три ломтика дыни и арбуза, что соответствует 400-600 граммам, рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Максимально допустимую ежедневную порцию этих продуктов она назвала россиянам в разговоре с РИА Новости.

Врач заверила, что среднестатистический человек при сбалансированном питании больше 600 граммов арбуза или дыни съесть и не сможет. Также она указала, что беременным и кормящим женщинам стоит уменьшить эту порцию.

По ее словам, существуют ограничения по потреблению арбузов и дынь и для детей. «Детям от шести лет — 200-400 граммов. В качестве прикорма разрешается не больше 50 граммов (в первые два года жизни ребенка) и 100 граммов — ребенку в возрасте до трех лет», — отметила Сухорукова.

В заключение гастроэнтеролог добавила, что арбуз и дыня не взаимозаменяемые продукты: каждая из этих культур по-своему полезна. Так, дыня содержит много кремния, необходимого для красоты волос, а арбуз богат железом и фолиевой кислотой, объяснила она.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предостерег от распространенных ошибок при отравлении. По его словам, при появлении симптомов интоксикации надо показаться врачу и не пить антибиотики, не разобравшись, вызвали отравление токсины, вирусы или бактерии.