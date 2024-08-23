Россиян предупредили о риске угодить за решетку из-за кредита

Юрист Хаминский: невозврат кредита грозит банкротством или тюрьмой

Неплательщики по кредиту рискуют угодить за решетку. Об этом в беседе с RT предупредил россиян руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он посоветовал перед оформлением займа трезво оценить свои финансовые возможности. По словам эксперта, многие граждане берут кредиты необдуманно, поддавшись на агрессивную рекламу банков и МФО. Если заемщик не возвращает займ и сумма просроченной задолженности превысит 500 тысяч рублей, кредитор вправе инициировать процедуру банкротства, напомнил юрист. В ряде случаев признать банкротом могут и при меньшей сумме неоплаченных займов. В таком случае имущество должника продадут с аукциона, заявил собеседник издания.

Также недобросовестным заемщикам может грозить уголовное преследование, подчеркнул он. Такие последствия возможны, если размер просуженной задолженности более 3,5 миллиона рублей. Наказанием по статье 177 Уголовного кодекса (УК) РФ может быть как штраф до 200 тысяч рублей, так и тюремный срок до двух лет.

Более жесткие меры наказания применяются, если будет доказано, что заемщик изначально не планировал возвращать кредит и решил присвоить взятые в долг деньги, объяснил Хаминский. Таким гражданам по статье 159.1 УК о мошенничестве в сфере кредитования может грозить от двух до 10 лет лишения свободы в зависимости от размера ущерба.

По данным исследования аналитического центра НАФИ, большинство россиян (71 процент) согласны с тем, что отказ возвращать кредит является правонарушением. Однако каждый пятый опрошенный считает, что в особых обстоятельствах или в случае обмана со стороны банка возвращать деньги необязательно.

В качестве таких причин 42 процента респондентов назвали экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод и другие подобные обстоятельства. Еще 30 процентов (опрос допускал несколько вариантов) считают, что кредит можно не выплачивать в случае сокрытия банком реальной стоимости займа или увеличение им процентной ставки в одностороннем порядке.