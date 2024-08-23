Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 23 по 25 августа

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным ведомства, 23 и 24 августа местами в юго-западных, юго-восточных, северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры безопасности. «Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС уведомили, что с 23 по 25 августа на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.