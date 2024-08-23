Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:12, 23 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 23 по 25 августа

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным ведомства, 23 и 24 августа местами в юго-западных, юго-восточных, северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры безопасности. «Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС уведомили, что с 23 по 25 августа на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший вагнеровец выдвинул новую версию крушения самолета Пригожина

      Вандалы разрушили могилу «Пухляша из клипа Little Big»

      Суд в Москве взыскал с Джикии задолженность за коммунальные платежи

      В ДНР рассказали об охоте ВСУ на спасателей

      Усатый обвинил Санду в плагиате

      Экс-сотрудник Apple предостерег от установки iOS 18

      В Европе назвали число прошедших подготовку на Западе украинских военных

      Врач раскрыл способ снизить риск депрессии

      Женщина лишилась обеих ног после укуса неизвестного насекомого

      Один из энергоблоков Курской АЭС решили отключить от сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше