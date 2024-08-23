Россиянин лишился ноги при попытке запрыгнуть в уходящий вагон и попал на видео

В Нижнем Новгороде мужчине отрезало ногу при попытке запрыгнуть в уходящий поезд

В Нижнем Новгороде мужчине отрезало ногу при попытке запрыгнуть в уходящий поезд. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах трое мужчин пытаются запрыгнуть в уже тронувшийся вагон. После того как одному из них благополучно удается запрыгнуть на ступени, это пытается сделать еще один россиянин. Мужчина теряет равновесие и падает в пространство между перроном и поездом.

Пострадавшего госпитализировали. В больнице ему ампутировали нижнюю треть голени.

Ранее в Подмосковье зацепер снял на видео последние секунды своей жизни. Подросток решил прокатиться на электричке на крыше вагона. Его ударило током. Предположительно, молодой человек был пьян.