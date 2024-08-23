Веломарафонец проехал шесть тысяч километров и добрался от Арктики до Черного моря

Веломарафонец проехал больше шести тысяч километров от Ямала до Кубани

Житель Салехарда 57-летний Юрий Петрохалкин, который решил доехать из Арктики к берегу Черного моря, преодолел более шести тысяч километров на велосипеде и поделился впечатлениями с местными журналистами. Кадры интервью он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Несмотря на то, что вчера я проехал 300 километров, самочувствие так скажем отличное. Видимо, организм как-то адаптируется за это время. Ему хватает вот этого вот небольшого отдыха», — рассказал мужчина.

В ходе заезда у велосипеда лопались камеры колес, однако серьезных поломок у двухколесного спутника Петрохалкина не было. Один раз в течение 60 километров мужчине не встретился ни один магазин, в то время как его запасы воды подходили к концу.

Ямалец выехал из Салехарда 10 июля. Его путь пролегал через Россию и часть Казахстана. Веломарафонец проезжал через Новый Уренгой, Тобольск, Тюмень, Челябинск, Актобе, Атырау, Астрахань, Дербент и Краснодар. В качестве конечной точки маршрута мужчина выбрал поселок Черноморский, потому что он там родился, хотя большую часть жизни прожил в Салехарде.