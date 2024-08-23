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20:31, 23 августа 2024Силовые структуры

Россиянин сбросил с балкона сожительницу во время ссоры

В Подмосковье сожитель сбросил с балкона возлюбленную во время ссоры

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom

В Одинцово Московской области задержали 46-летнего мужчину, который сбросил с балкона 51-летнюю сожительницу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, мужчина выпил и стал конфликтовать с сожительницей. Женщина попыталась избежать ссоры и вышла на балкон, однако мужчина последовал за ней. Там он взял потерпевшую на руки и стал перекидывать через перила балкона — женщина не смогла удержаться и упала с третьего этажа. Ее госпитализировали. Свидетелем произошедшего стал прохожий.

Сожителя доставили в полицию. Известно, что в 2016 году он был судим за разбой.

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