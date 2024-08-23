Россиянин спрятал 70 килограммов насвая в мешках под видом пшеницы и попался

В Башкортостане задержали мужчину за хранение 70 кг насвая под видом пшеницы

В Башкортостане задержан житель Стерлитамака, который хранил 70 килограммов насвая в мешках под видом пшеницы. Об этом сообщает Mash Batash в своем Telegram-канале.

По его данным, полицейские вышли на мужчину по наводке. Во время обыска у него обнаружили несколько мешков. Правоохранителям он сказал, что это мешки с зернами пшеницы. Внутри них оперативники обнаружили нечто похожее на крупинки. Все найденное было изъято. В отношении злоумышленника выписан протокол.

Ранее сообщалось, что на рынке в Уфе сотрудники полиции изъяли у продавщицы овощей и фруктов 25 килограммов насвая. О 48-летней торговке правоохранителям рассказали местные жители, увидевшие, что она в своей лавке продает жевательный табак. Приехавшие силовики нашли там 25 килограммов подгубного стаффа по соседству с картофелем и морковью.