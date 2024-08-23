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09:04, 23 августа 2024Путешествия

Россиянка описала отдых в Абхазии словами «де­вуш­кам лу­чше ехать с муж­чи­на­ми»

Фото: «Лента.ру»

Россиянка побывала в Абхазии и рассказала, чем ее разочаровал отдых в этой стране. Свои впечатления она описала на портале «Тонкости туризма».

По словам автора отзыва, девушкам лучше ехать в Абхазию с мужчинами. «Гиды очень приставучие, я, как могла, отшучивалась, чтобы лишний раз не провоцировать таких людей», — поделилась она.

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Туристка пожаловалась на антисанитарию, бедность и постоянные перебои с электричеством. «Совершенно не оборудованные пляжи, куча местных, которые ведут себя некультурно: курят прямо на пляже, бросают мусор», — возмутилась она.

Россиянка добавила, что отдыху помешали огромные камни на берегу и нашествия медуз.

Другой россиянин поехал в Абхазию и подхватил ротавирус в первые дни путешествия. Он отметил, что страна напомнила ему 1990-е годы.

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      Мария Борисова
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