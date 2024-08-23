Российские экс-полицейские обокрали подозреваемых во время обысков на три миллиона рублей

В Москве экс-полицейские обокрали офисы подозреваемых на 2,9 миллиона рублей

В Москве экс-полицейские обокрали офисы подозреваемых во время обыска на три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным канала, злоумышленники украли деньги, электронику и оргтехнику стоимостью 2,9 миллиона рублей во время обысков. К этому причастны подполковник, старший лейтенант и несколько сотрудников одного из городских отделов УМВД. Полицейские проводили обыски у фирм потерпевших, подозреваемых в продаже контрафактных часов Tissot. Сейчас они уже уволены из органов.

Экс-оперативники задержаны. Они дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело в отношении бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Новому Уренгою, обвиняемого в получении взятки.