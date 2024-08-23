Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:17, 23 августа 2024Силовые структуры

Российские экс-полицейские обокрали подозреваемых во время обысков на три миллиона рублей

В Москве экс-полицейские обокрали офисы подозреваемых на 2,9 миллиона рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве экс-полицейские обокрали офисы подозреваемых во время обыска на три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным канала, злоумышленники украли деньги, электронику и оргтехнику стоимостью 2,9 миллиона рублей во время обысков. К этому причастны подполковник, старший лейтенант и несколько сотрудников одного из городских отделов УМВД. Полицейские проводили обыски у фирм потерпевших, подозреваемых в продаже контрафактных часов Tissot. Сейчас они уже уволены из органов.

Экс-оперативники задержаны. Они дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело в отношении бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Новому Уренгою, обвиняемого в получении взятки.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Чиновник объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба

      Виновников крушения яхты «британского Билла Гейтса» посадят на 12 лет

      Один из цитрусовых соков рекордно подорожал

      В отношении помилованного и обменянного немца возбудили дело на родине

      Власти оценили обстановку в ближайшем от захваченной колонии российском городе

      Россияне отдали сотни тысяч рублей за тур в Монголию и оказались в юрте без воды и света

      Саперы изъяли жилет шахида у захватчиков российской колонии

      Ведущего «Би-би-си» уволили из-за неприличных сообщений коллеге

      Заложников в волгоградской колонии спасли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше