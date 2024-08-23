Российских туристов предупредили об опасности в Индонезии

Россиян призвали проявлять бдительность из-за массовых протестов в Джакарте

Российских туристов призвали проявлять осторожность и бдительность и по возможности не покидать места проживания в столице Индонезии Джакарте. Об опасности соотечественников предупредили в посольстве РФ в этой стране Азии.

Из-за массовых протестов россиянам порекомендовали избегать скоплений людей в столичных районах Гатот Суброто, Гелора и Сенаян, а также у комплекса, в котором расположен парламент Индонезии.

Ранее российский посол в Индонезии Сергей Толченов заявил, что дипведомство готово к переезду в новую столицу Нусантару в рамках рекомендаций властей страны. По его словам, вопрос переезда будет непростым и финансово затратным.

