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14:26, 23 августа 2024Путешествия

Российский подросток сорвался с 15-метровой скалы в Сочи и чудом выжил

В Сочи 17-летний подросток сорвался со скалы на реке Мзымта и выжил

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Сочи 17-летний подросток упал с 15-метровой скалы и чудом выжил. Подробности сообщил Telegram-канал «Кубань-Спас».

Инцидент произошел 22 августа в районе Форелевого хозяйства на реке Мзымта. Юноша сорвался со скалы, но смог зацепиться за ветки и избежать падения на острые камни.

Спасатели получили сообщение с просьбой о помощи через службу 112 и выехали на место происшествия. Поиски заняли несколько часов, подростка нашли на высоте 7-8 метров над рекой. Пострадавшего сняли с помощью альпинистского снаряжения.

«Молодого человека угостили шоколадкой, обогрели и в удовлетворительном состоянии передали работникам скорой помощи», — сказано в публикации.

Тем временем в Карачаево-Черкессии спасатели эвакуировали туристов, которые оказались заблокированы в ущелье из-за лесного пожара. Этот момент попал на видео.

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      Мария Борисова
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