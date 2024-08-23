Российский стилист перечислил модные цвета в одежде на осень

Стилист Алеко Надирян: одежда баклажанового и желтого цветов будет трендом осени

Российский стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале перечислил модные цвета в одежде на осень 2024 года.

По словам эксперта, главным оттенком в грядущем сезоне будет баклажановый. Он также внес в список туманный желтый, небесно-голубой и серый. «Советую обратить внимание на графит, потому что именно темно-серый цвет добавит глубины», — отметил автор поста.

Фото: John Phillips / Getty Images for Gucci

Кроме того, специалист заявил, что трендом станет верхняя одежда карамельного оттенка, например пальто, жакеты или куртки-бомберы. Также он посоветовал присмотреться к сапогам-казакам и полуботинкам.

Ранее в августе стилистка Ольга Гарина призвала россиянок отказаться от одного вида одежды осенью 2024 года.