Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:55, 23 августа 2024Ценности

Российский стилист перечислил модные цвета в одежде на осень

Стилист Алеко Надирян: одежда баклажанового и желтого цветов будет трендом осени

Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci

Российский стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале перечислил модные цвета в одежде на осень 2024 года.

По словам эксперта, главным оттенком в грядущем сезоне будет баклажановый. Он также внес в список туманный желтый, небесно-голубой и серый. «Советую обратить внимание на графит, потому что именно темно-серый цвет добавит глубины», — отметил автор поста.

Фото: John Phillips / Getty Images for Gucci

Кроме того, специалист заявил, что трендом станет верхняя одежда карамельного оттенка, например пальто, жакеты или куртки-бомберы. Также он посоветовал присмотреться к сапогам-казакам и полуботинкам.

Ранее в августе стилистка Ольга Гарина призвала россиянок отказаться от одного вида одежды осенью 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародованы официальные данные о жертвах захвата заложников в волгоградской колонии

      Возлюбленная Тимати показала фигуру в мини-шортах

      Найдено жилье в других странах по цене «однушки» в Москве

      Тайвань построит семь новых подводных лодок

      Названа причина захвата заложников заключенными в волгоградской ИК-19

      В России выросла средняя максимальная ставка по банковским вкладам

      Объяснено предназначение волосков у тарантула

      В КПРФ фразой «дайте лежать спокойно» оценили идею убрать некрополь у Кремлевской стены

      ФСИН поможет семьям пострадавших при захвате волгоградской колонии сотрудников

      Команда «Формулы-1» заявила о намерении погасить долги перед «Уралкалием»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше