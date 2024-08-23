Закон о сборе за использование иностранного софта внесут в Госдуму

Глава Минцифры Шадаев пообещал внести в ГД закон о сборах за иностранных софт

Проект закона о сборах за использование иностранного софта российским бизнесом внесут в Госдуму в сентябре. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

Он уточнил, что для начала вопрос надо проработать с Минфином, и пообещал, что мера не будет распространяться на малый и средний бизнес, а также на бюджетные организации.

В первый раз чиновник рассказал про обсуждение такой инициативы в мае, хотя премьер Михаил Мишустин намекал на такую возможность еще прошлым летом. Министр отметил, что российские компании уже научились обходить запрет на обновления и работу зарубежного программного обеспечения (ПО) и продолжают пользоваться им, что негативно сказывается на импортозамещении.

По его словам, сбор позволит уравнять условия внедрения российского и иностранного софта. При этом предполагается не только «кнут» в виде сбора, но и «пряник», то есть налоговые мотивации и другие стимулы.

Ранее председатель правления ассоциации «Отечественный софт», глава InfoWatch Наталья Касперская предложила IT-компаниям принять участие в «субботнике», то есть потратить ресурсы на разработку аналогов сложного иностранного ПО, которые не принесут коммерческой выгоды. Например, речь идет о копировании системного и инженерного софта, стандартом которого считаются западные продукты.