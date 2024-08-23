Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:21, 23 августа 2024Экономика

Закон о сборе за использование иностранного софта внесут в Госдуму

Глава Минцифры Шадаев пообещал внести в ГД закон о сборах за иностранных софт

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Проект закона о сборах за использование иностранного софта российским бизнесом внесут в Госдуму в сентябре. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

Он уточнил, что для начала вопрос надо проработать с Минфином, и пообещал, что мера не будет распространяться на малый и средний бизнес, а также на бюджетные организации.

В первый раз чиновник рассказал про обсуждение такой инициативы в мае, хотя премьер Михаил Мишустин намекал на такую возможность еще прошлым летом. Министр отметил, что российские компании уже научились обходить запрет на обновления и работу зарубежного программного обеспечения (ПО) и продолжают пользоваться им, что негативно сказывается на импортозамещении.

По его словам, сбор позволит уравнять условия внедрения российского и иностранного софта. При этом предполагается не только «кнут» в виде сбора, но и «пряник», то есть налоговые мотивации и другие стимулы.

Ранее председатель правления ассоциации «Отечественный софт», глава InfoWatch Наталья Касперская предложила IT-компаниям принять участие в «субботнике», то есть потратить ресурсы на разработку аналогов сложного иностранного ПО, которые не принесут коммерческой выгоды. Например, речь идет о копировании системного и инженерного софта, стандартом которого считаются западные продукты.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ подтвердили удар по российскому парому в порту «Кавказ»

      Российский суд рассмотрит дело участника нацбатальона «Айдар»

      Российский пенсионер хранил дома взрывчатку и попал под уголовное дело

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      Мужчина выиграл в лотерею 4,5 миллиона рублей благодаря любви к собаке

      Стали известны преимущества российских БК-10 и БК-16

      Власти Грузии захотели признать антиконституционной деятельность партии Саакашвили

      Чайки налетели на блогера и отобрали его обед

      Закон о сборе за использование иностранного софта внесут в Госдуму

      Бывшая возлюбленная Александра Петрова отдохнула в бикини на яхте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше