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12:11, 24 мая 2024Экономика

Российским IT-компаниям предложили поучаствовать в «субботнике»

Глава InfoWatch Касперская предложила обязать IT-компании делать невыгодный софт
Наталья Касперская

Наталья Касперская. Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

России необходима разработка некоторого количества своего программного обеспечения (ПО), которое не принесет коммерческой выгоды IT-компаниям, поэтому их необходимо как-то обязать заниматься такой деятельностью. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2024» заявил председатель правления ассоциации «Отечественный софт», глава InfoWatch Наталья Касперская, пишут «Ведомости».

Она предложила обязать компании заниматься такой работой, распределив ее в порядке обязательства. «Следует распределить между вендорами этот "субботник", чтобы каждый себе взял какую-то часть и дальше ее тащил», — уточнила она.

По мнению Касперской, речь идет о сотнях задач с разной степенью широты, значимости и востребованности. В том числе это защищенный доступ к веб-сайтам по протоколу ГОСТ TLS, драйверы периферийных устройств, открытая среде разработки для конфигурирования контроллеров, управление проектированием.

Больше всего, отметила представитель отрасли, лакун остается в системном и инженерном ПО, мировым стандартом которого являются продукты иностранных компаний.

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Руководитель департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ (национальная технологическая инициатива) SafeNet Игорь Бедеров подтвердил, что белых пятен в отечественном софте действительно много и проблема решается не очень хорошо. Компании не хотят заниматься очень сложной и долгой работой, прибыли от которой они не получат.

Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов предположил, что помочь в деле могла бы государственная поддержка в виде грантов, снижении налогов или долгосрочных контрактов на разработку и поддержку продуктов.

Ранее на той же конференции премьер Михаил Мишустин пообещал, что российские предприятия, которые перейдут на отечественное программное обеспечение промышленного и инженерного характера, смогут рассчитывать на компенсацию половины его стоимости и льготные кредиты. В то же время он потребовал ликвидировать существенное отставание по срокам реализации проектов российского ПО.

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      Платон Щукин
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