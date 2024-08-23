Синоптик предупредил об увеличении количества магнитных бурь

Синоптик Леус: солнце находится в стадии усиления своей активности

Солнце находится в стадии усиления своей активности, из-за чего количество магнитных бурь станет больше. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводит «Газета.Ru».

Солнечная активность будет продолжаться примерно до конца нынешнего года, а возможно и до первой половины 2025-го. Так что сильных магнитных бурь в это время будет больше. Однако, когда активность пойдет на спад, интенсивность магнитных бурь станет ощутимо меньше.

Ранее в августе руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин сказал, что в ближайшие 1,5 года в Москве и Подмосковье регулярно можно будет наблюдать северное сияние. Он добавил, что через три-четыре года солнечная активность достигнет минимума, и северные сияния в Москве и Московской области прекратятся. В связи с этим ученый порекомендовал наблюдать за этим атмосферным явлением сейчас, пока есть возможность.