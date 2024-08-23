США пригрозили странам за помощь российским банкам в обходе санкций

Минфин: США будут преследовать страны за открытие филиалов российских банков

США будут преследовать страны, которые дают возможность российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях для обхода западных санкций. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил заместитель главы американского министерства финансов Уолли Адейемо.

«Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают», — пригрозил он.

Чиновник подчеркнул, что большинство крупных банков мира сдались из-за доминирования Запада и не хотят рисковать. По его словам, они намного больше сотрудничают с США, Европейским союзом, Великобританией и «остальными членами коалиции», а не с Россией. «Они не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене», — добавил Адейемо.

Ранее крупный киргизский банк «Керемет Банк» объявил об остановке денежных переводов через мобильные приложения ряда российских банков и оператора национальной платежной системы России АО «НСПК» в обоих направлениях. Причины такого решения в обоих случаях не указаны, однако, скорее всего, речь идет о санкциях США.