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23:42, 23 августа 2024Мир

США пригрозили странам за помощь российским банкам в обходе санкций

Минфин: США будут преследовать страны за открытие филиалов российских банков

Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press

США будут преследовать страны, которые дают возможность российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях для обхода западных санкций. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил заместитель главы американского министерства финансов Уолли Адейемо.

«Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают», — пригрозил он.

Чиновник подчеркнул, что большинство крупных банков мира сдались из-за доминирования Запада и не хотят рисковать. По его словам, они намного больше сотрудничают с США, Европейским союзом, Великобританией и «остальными членами коалиции», а не с Россией. «Они не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене», — добавил Адейемо.

Ранее крупный киргизский банк «Керемет Банк» объявил об остановке денежных переводов через мобильные приложения ряда российских банков и оператора национальной платежной системы России АО «НСПК» в обоих направлениях. Причины такого решения в обоих случаях не указаны, однако, скорее всего, речь идет о санкциях США.

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      Артём Верейкин
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