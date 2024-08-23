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14:27, 23 августа 2024Мир

США захотели разместить базы в Тихом океане на случай конфликта с Китаем

Defense News: США разместят базы в Тихом океане на случай конфликта с Китаем

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

США намерены разместить в Тихом океане военные базы и аэродромы на случай конфликта с Китаем. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на начальника штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Дэвида Олвина.

По данным начальника штаба ВВС, базы будут размещены в Тихоокеанском регионе в рамках концепции «Гибкое боевое развертывание» (Agile Combat Employment). Генерал отметил, что США должны подготовить свои базы к защите от потенциальных атак.

«Я бы чувствовал себя более уверенно, если бы у нас была более надежная активная оборона баз. (...) Если нам придется действовать с этих [площадок], наличие активной обороны, безусловно, поможет против угрозы многочисленных ракетных атак», — заявил Олвин.

По его словам, США «добиваются прогресса» в подготовке баз и аэродромов к возможному военному противостоянию в Тихом океане. В публикации отмечается, что создание сети небольших баз необходимо на тот случай, если Китай атакует более крупные базы в Японии и на острове Гуам. По данным издания, американские базы могут быть созданы в полевых условиях или размещены при небольших гражданских аэродромах.

Ранее стало известно, что европейские страны НАТО начали наращивать силы в Тихом океане, чтобы противостоять возможной угрозе со стороны Китая.

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      Елизавета Мытарева
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