Роспотребнадзор: условия проживания выехавших из Курской области контролируются

Стали известны условия проживания выехавших из-под обстрелов в Курской области россиян. Об обстановке в пунктах временного проживания (ПВР) сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что контролируются не только условия проживания, но также питания, организация водоснабжения и водоотведения, обеспечение уборки, вывоза мусора, дезинфекционных мероприятий.

Как стало известно из сообщения Роспотребнадзора, в частности, проводилось исследование воды в источниках централизованного водоснабжения населения, а также радиационного фона.

В Роспотребнадзоре заверили, что во всех 56 функционирующих ПВР «ситуация стабильная». «Все показатели в норме», — заключили в пресс-службе ведомства.

Бои в Курской области длятся уже больше двух недель. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим Чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным, из приграничных районов Курской области выехали более 130 тысяч жителей.