Стало известно о финансировании УПЦ Порошенко

«Страна.ua»: Порошенко финансировал УПЦ и служил в ней пономарем

Бывший президент Украины Петр Порошенко финансировал Украинскую православную церковь (УПЦ) и служил в ней пономарем. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на официальный ответ УПЦ по адвокатскому запросу.

В УПЦ заявили, что политик был прихожанином и меценатом церкви, но сведений о посвящении его в дьяконы у них нет. В Украинской православной церкви также сделали вывод на основании фотографий с изображением несущего икону и облаченного в рясу Порошенко, что политик выполнял обязанности пономаря.

Издание отмечает, что Порошенко являлся одним из главных лоббистов принятия закона, открывавшего дорогу к запрету УПЦ.

Ранее Адвокат Елена Исаевская обратилась с вопросом к партии Порошенко «Европейская солидарность», является ли их лидер до сих пор дьяконом недавно запрещенной УПЦ. Также она поинтересовалась, продолжает ли он участвовать в обрядах этой церкви.