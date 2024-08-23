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15:50, 23 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о финансировании УПЦ Порошенко

«Страна.ua»: Порошенко финансировал УПЦ и служил в ней пономарем

Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко финансировал Украинскую православную церковь (УПЦ) и служил в ней пономарем. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на официальный ответ УПЦ по адвокатскому запросу.

В УПЦ заявили, что политик был прихожанином и меценатом церкви, но сведений о посвящении его в дьяконы у них нет. В Украинской православной церкви также сделали вывод на основании фотографий с изображением несущего икону и облаченного в рясу Порошенко, что политик выполнял обязанности пономаря.

Издание отмечает, что Порошенко являлся одним из главных лоббистов принятия закона, открывавшего дорогу к запрету УПЦ.

Ранее Адвокат Елена Исаевская обратилась с вопросом к партии Порошенко «Европейская солидарность», является ли их лидер до сих пор дьяконом недавно запрещенной УПЦ. Также она поинтересовалась, продолжает ли он участвовать в обрядах этой церкви.

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      Илья Таксюр
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