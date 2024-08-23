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13:11, 23 августа 2024Мир

«Талибан» запретил женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом

AP: «Талибан» запретил женщинам появляться на публике с непокрытым лицом

Фото: Ali Khara / Reuters

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ввело запрет на появление женщин на публике с непокрытым лицом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

«Мы заверяем вас, что этот исламский закон принесет огромную пользу», — заявил представитель специального афганского министерства «распространения добродетели и предотвращения порока» Маулви Абдул Гафар Фарук.

Закон был издан 21 августа, он состоит из 114 страниц и 35 статей. Агентство отмечает, что это первая официальная декларация соответствующего министерства. Кроме того, она охватывает такие аспекты повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники.

17 августа талибы предложили взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных областей взаимного сотрудничества двух государств. Глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин призвал Москву отправить делегацию в Кабул и заявил, что Афганистан мог бы сделать то же самое. «Российско-афганские отношения имеют большие перспективы», — считает он.

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      Дарья Устьянцева
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