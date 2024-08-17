Талибы предложили обмен делегациями с РФ для изучения сотрудничества

Движение «Талибан» предложило обмен делегациями с РФ для изучения сотрудничества

Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) предложило взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных областей взаимного сотрудничества двух государств, заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо, чтобы у обеих стран была возможность работать сообща», — подчеркнул он.

Шахин призвал Москву отправить делегацию в Кабул, и заявил, что Афганистан мог бы сделать то же самое. Российско-афганские отношения имеют большие перспективы, считает он.

Ранее талибы заявили о высокой оценке отношений с Россией и подтвердили готовность устранить «имеющееся препятствие». Правительство талибов нацелено на активное развитие отношений с Россией.