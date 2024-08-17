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03:54, 17 августа 2024Мир

Талибы предложили обмен делегациями с РФ для изучения сотрудничества

Движение «Талибан» предложило обмен делегациями с РФ для изучения сотрудничества

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) предложило взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных областей взаимного сотрудничества двух государств, заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо, чтобы у обеих стран была возможность работать сообща», — подчеркнул он.

Шахин призвал Москву отправить делегацию в Кабул, и заявил, что Афганистан мог бы сделать то же самое. Российско-афганские отношения имеют большие перспективы, считает он.

Ранее талибы заявили о высокой оценке отношений с Россией и подтвердили готовность устранить «имеющееся препятствие». Правительство талибов нацелено на активное развитие отношений с Россией.

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      Марина Совина
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