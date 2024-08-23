Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:49, 23 августа 2024Силовые структуры

Троих боевиков из запрещенной экстремистской секты начали искать в Ингушетии

Силовики 3 недели ищут боевиков из запрещенной экстремистской секты в Ингушетии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ингушетии сотрудники силовых структур ищут троих боевиков из запрещенной в России экстремистской секты «баталхаджинцев». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Поиск, предварительно, ведется в Назрановском районе. По местам жительства злоумышленников была найдена взрывчатка и оружие.

Самих боевиков разыскивают уже три недели.

Ранее следователи ФСБ возбудили новое уголовное дело в отношении Ильяса Белхароева (внесен в список террористов и экстремистов), воюющего на стороне Украины в составе добровольческого батальона. Уточнялось, что в 2015 году ингушский боевик из группы последователей Батал-Хаджи Белхороева (запрещенная в России террористическая организация) переехал на Украину, где обеспечивал деятельность незаконного вооруженного формирования.

Это формирование участвовало в боевых действиях против вооруженных сил Луганской и Донецкой народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования

      Террористы из волгоградской колонии заявили о большом числе заложников

      СБУ задержала изготавливавших для уклонистов паспорта сотрудников миграционной службы

      Раскрыт настоящий метод охоты людей на мамонтов

      Ехавший на Украину россиянин попался полиции пьяным и сел на 15 лет за госизмену

      Стало известно о финансировании УПЦ Порошенко

      Бывший сотрудник ФСИН высказался о доступе захватчиков волгоградской колонии к оружию

      «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

      Троих боевиков из запрещенной экстремистской секты начали искать в Ингушетии

      Доктор Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше