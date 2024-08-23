Троих боевиков из запрещенной экстремистской секты начали искать в Ингушетии

Силовики 3 недели ищут боевиков из запрещенной экстремистской секты в Ингушетии

В Ингушетии сотрудники силовых структур ищут троих боевиков из запрещенной в России экстремистской секты «баталхаджинцев». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Поиск, предварительно, ведется в Назрановском районе. По местам жительства злоумышленников была найдена взрывчатка и оружие.

Самих боевиков разыскивают уже три недели.

Ранее следователи ФСБ возбудили новое уголовное дело в отношении Ильяса Белхароева (внесен в список террористов и экстремистов), воюющего на стороне Украины в составе добровольческого батальона. Уточнялось, что в 2015 году ингушский боевик из группы последователей Батал-Хаджи Белхороева (запрещенная в России террористическая организация) переехал на Украину, где обеспечивал деятельность незаконного вооруженного формирования.

Это формирование участвовало в боевых действиях против вооруженных сил Луганской и Донецкой народных республик.