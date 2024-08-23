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13:24, 23 августа 2024Путешествия

У российского самолета возникла проблема с крылом во время посадки

Aviaincident: у самолета S7 возникла проблема с крылом при посадке

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

У самолета российской компании S7 возникла проблема с крылом во время посадки. Подробности приводит Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Иркутска в Новосибирск 22 августа. При снижении в аэропорту Толмачево у Embraer 170 сработала сигнализация о том, что предкрылки не удалось выпустить.

Несмотря на неисправность, экипаж благополучно посадил воздушное судно без предкрылков. После этого лайнер отстранили от полетов.

Другому российскому самолету авиакомпании Utair пришлось вернуться в аэропорт из-за технической неисправности. Инцидент произошел на рейсе из Москвы в азербайджанский город Нахичевань.

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      Мария Борисова
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