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14:37, 23 августа 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту произошла проблема с управлением в небе

Aviaincident: у самолета Nordstar произошла проблема с управлением в небе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

У самолета российской авиакомпании Nordstar произошла проблема с управлением в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация случилась с летевшим из Красноярска в Сочи Boeing 737–800 в четверг, 22 августа. После взлета пилоты доложили о проблемах в управлении тангажом.

Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер с пассажирами на борту приземлился в курортном городе.

Ранее правоохранители задержали летевшего из Иркутска пассажира S7 Airlines из-за криков о бомбе в аэропорту. Инцидент произошел в четверг, 22 августа, с 55-летним жителем Курска.

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      Фариза Бацазова
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