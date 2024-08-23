У самолета с россиянами на борту произошла проблема с управлением в небе

Aviaincident: у самолета Nordstar произошла проблема с управлением в небе

У самолета российской авиакомпании Nordstar произошла проблема с управлением в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация случилась с летевшим из Красноярска в Сочи Boeing 737–800 в четверг, 22 августа. После взлета пилоты доложили о проблемах в управлении тангажом.

Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер с пассажирами на борту приземлился в курортном городе.

Ранее правоохранители задержали летевшего из Иркутска пассажира S7 Airlines из-за криков о бомбе в аэропорту. Инцидент произошел в четверг, 22 августа, с 55-летним жителем Курска.