Пассажира выдворили с рейса в Москву из-за криков о бомбе в аэропорту

Летевшего из Иркутска в Москву пассажира задержали из-за криков о взрывчатке

Правоохранители задержали летевшего из Иркутска пассажира S7 Airlines из-за криков о бомбе в аэропорту. Об этом пишет «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Инцидент произошел в четверг, 22 августа, с 55-летним жителем Курска. Мужчина направлялся в Москву с вахты через Иркутск. Уже при посадке в автобус он бросил на землю ручную кладь и завил, что в ней находятся запрещенные предметы. По данным издания, речь шла о взрывчатке.

В итоге дебошира задержали полицейские и выдворили с рейса. Позже на допросе он признался, что был в состоянии алкогольного опьянения, а опрометчивый поступок совершил из-за словесного конфликта с представителем авиакомпании.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, ему грозит до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ранее самолет авиакомпании Air India получил во время полета предупреждение о бомбе на борту. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Мумбаи в Тривандрам. Пилот передал информацию об угрозе взрыва и запросил аварийную посадку.