Украинский пленный пожаловался на отношение к солдатам в ВСУ

Пленный солдат Звирковский сообщил об отношении к бойцам в ВСУ, «как к мясу»

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) у командования сложилось отношение к солдатам, «как к мясу». Об этом сообщил пленный боец ВСУ Сергей Звирковский, передает ТАСС.

«К нам относились очень негативно, как к мясу. Я туда (на фронт — прим. «Ленты.ру») никогда не вернусь в жизни», — заявил Звирковский. Пленный добавил, что перед отправлением на передовую он не проходил никакой подготовки на полигоне. По его словам, бойцы были нужны «просто как рабсила».

Звирковский рассказал, что его подразделение должно было создавать укрепления. Для этого солдат привезли на нужные позиции ночью, пообещав забрать через три дня. Однако в результате командование бросило военнослужащих на неделю.

Ранее украинский пленный Виталий сообщил о больших потерях ВСУ в Курской области. Он отметил, что большинство отправленных на линию боевого соприкосновения не возвращаются.

