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12:30, 23 августа 2024Бывший СССР

Украинцев взволновала неясность целей ВСУ в Курской области

WP: украинцев волнует неясность целей ВСУ в Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинцев волнует неясность целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Жители Киева поделились с изданием своими переживаниями по поводу распределения подразделений ВСУ, часть из которых занимается не защитой украинских территорий, а нападением на российскую область. Газета отмечает, что поначалу реакция некоторых украинцев на новость о нападении ВСУ на Курскую область была радостной, так как за последний год не было хороших новостей с фронта. Однако сейчас многие опасаются, что рассредоточение войск не поможет в сдерживании российского наступления.

Ранее на Украине подтвердили продвижение Вооруженных сил России в Торецке и на покровском направлении. В частности, они продвинулись в районе населенных пунктов Новогродовка и Птичье.

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      Илья Таксюр
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