Узбекистан и Азербайджан заключили договор о союзничестве

Президенты Узбекистана и Азербайджана подписали договор о союзничестве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Также были подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальной гвардией Узбекистана и Министерством внутренних дел Азербайджана, соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан, план действий по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и ряд других документов.

По итогам прошедшего бизнес-форума лидеры государств сформировали портфель проектов на 2 миллиарда долларов (более 182 миллиардов рублей).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон заключили договор о союзнических отношениях. Документ подразумевает укрепление сотрудничества в области политики, культуры, сельского хозяйства, цифровизации, бизнеса и космических технологий.