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13:21, 23 августа 2024Бывший СССР

Узбекистан и Азербайджан заключили договор о союзничестве

Президенты Узбекистана и Азербайджана подписали договор о союзничестве
Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев. Фото: Sergei Savostyanov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Также были подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальной гвардией Узбекистана и Министерством внутренних дел Азербайджана, соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан, план действий по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и ряд других документов.

По итогам прошедшего бизнес-форума лидеры государств сформировали портфель проектов на 2 миллиарда долларов (более 182 миллиардов рублей).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон заключили договор о союзнических отношениях. Документ подразумевает укрепление сотрудничества в области политики, культуры, сельского хозяйства, цифровизации, бизнеса и космических технологий.

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      Илья Таксюр
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