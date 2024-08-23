В Белом доме прокомментировали визит Моди на Украину

Кирби: визит премьера Индии Моди на Украину мог бы принести пользу

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину мог бы принести пользу. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова передает портал Barron's.

«Если поездка Моди в Киев и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским сможет помочь продвинуться к такому сценарию завершения конфликта, которое будет согласовываться с видением украинского лидера, то в таком случае, мы думаем, что это полезно», — отметил представитель Белого дома.

Кирби также подчеркнул, что индийский премьер является «сильным и хорошим» партнером Вашингтона.

Ранее Моди во время переговоров с Зеленским в Киеве заявил, что Индия готова предложить свою помощь в урегулировании конфликтов на Украине.