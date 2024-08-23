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12:42, 23 августа 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об охоте ВСУ на спасателей

Силовики ДНР: ВСУ усилили охоту на спасателей на освобожденных территориях

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили охоту на спасателей на освобожденных территориях Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

Силовики ДНР сообщили об участившемся применении ВСУ FPV-дронов и тяжелого вооружения по представителям оперативных служб на освобожденных территориях. В числе особо опасных участков были названы Авдеевка и окрестности, Марьинка, Красногоровка и Соледар.

«Украинские военнослужащие усилили охоту на представителей оперативных служб, которые выезжают на освобожденные территории», — рассказали силовики. Отмечается, что оперативные службы проводят целый ряд мероприятий, включая эвакуацию мирного населения.

Ранее ВСУ обстреляли с вертолета автомобиль волонтеров в Курской области. По словам одного из волонтеров, обстрел велся с борта вертолета.

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      Алевтина Запольская
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