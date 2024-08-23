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12:20, 23 августа 2024Россия

Солдаты ВСУ обстреляли с вертолета автомобиль волонтеров в Курской области

Волонтер сообщил об обстреле ВСУ автомобиля волонтеров

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли автомобиль российских волонтеров, помогающих жителям Курской области. Слова одного из них приводит ТАСС.

По словам Дмитрия Рыжкова, обстрел велся с борта вертолета.

Обстрел автомобиля волонтеров был целенаправленным, считает мужчина.

Ранее волонтеры из Донецкой народной республики попали под обстрел ВСУ в Курской области. Они помогали эвакуировать местных жителей через реку Сейм. Спасти их не удалось. Обоих не выживших волонтеров наградил президент России Владимир Путин.

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      Алан Босиков
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