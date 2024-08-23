Солдаты ВСУ обстреляли с вертолета автомобиль волонтеров в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли автомобиль российских волонтеров, помогающих жителям Курской области. Слова одного из них приводит ТАСС.
По словам Дмитрия Рыжкова, обстрел велся с борта вертолета.
Обстрел автомобиля волонтеров был целенаправленным, считает мужчина.
Ранее волонтеры из Донецкой народной республики попали под обстрел ВСУ в Курской области. Они помогали эвакуировать местных жителей через реку Сейм. Спасти их не удалось. Обоих не выживших волонтеров наградил президент России Владимир Путин.