Солдаты ВСУ обстреляли с вертолета автомобиль волонтеров в Курской области

Волонтер сообщил об обстреле ВСУ автомобиля волонтеров

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли автомобиль российских волонтеров, помогающих жителям Курской области. Слова одного из них приводит ТАСС.

По словам Дмитрия Рыжкова, обстрел велся с борта вертолета.

Обстрел автомобиля волонтеров был целенаправленным, считает мужчина.

Ранее волонтеры из Донецкой народной республики попали под обстрел ВСУ в Курской области. Они помогали эвакуировать местных жителей через реку Сейм. Спасти их не удалось. Обоих не выживших волонтеров наградил президент России Владимир Путин.