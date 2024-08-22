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16:53, 22 августа 2024Россия

Путин наградил двух погибших при атаке ВСУ в Курской области волонтеров

Президент Путин наградил погибших при атаке ВСУ в Курской области волонтеров

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил волонтеров, погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что орден Мужества присвоен трем сотрудникам Общероссийского народного фронта (ОНФ), двоим из них посмертно.

Волонтеры погибли при атаке ВСУ на мост через реку Сейм в Курской области. Известно, что молодые люди помогали эвакуировать мирных граждан через реку и вывозили их в пункты временного размещения.

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В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

По словам вице-премьера страны Дениса Мантурова, из приграничных регионов Курской области эвакуировали 115 тысяч человек. Он также отметил, что правительство подготовило решение о выделении почти двух миллиардов рублей для МЧС из-за ситуации в приграничных регионах России.

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