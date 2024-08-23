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19:18, 23 августа 2024Россия

В канале ЧВК «Вагнер» появилось заявление в годовщину катастрофы самолета Пригожина

Канал «Вагнера» опубликовал заявление в годовщину катастрофы самолета Пригожина

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Telegram-канал частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опубликовал заявление в годовщину катастрофы самолета, на котором летели основатели ЧВК Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

В публикации говорится, что компания неоднократно доказывала свою эффективность, работая в самых сложных условиях.

«Евгений Викторович и Дмитрий Валерьевич провели ЧВК "Вагнер" через все бури и шторма, упорным трудом вырастили лучшую штурмовую пехоту в мире. Показали, что там где "Вагнер" — там победа», — говорится в сообщении.

Самолет, на борту которого находились Пригожин, а также командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, разбился 23 августа 2023-го года. Выживших в авиакатастрофе не было.

23 августа 2024-го года в Новосибирске открылся мемориал Пригожину и Уткину. В представительстве ЧВК сообщили, что мемориал простоит до вечера 24 августа, после чего будет демонтирован. Местные жители несут к нему цветы. В их числе — мужчины в военной форме с символикой «Вагнера».

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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