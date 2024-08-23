В Москве временно закроют четыре станции метро

В Москве временно закроют участок метро от «Саларьево» до «Новомосковской»

В московском метро временно закроют четыре станции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Уточняется, что с 24 по 28 августа включительно участок от «Саларьево» до «Новомосковской» Сокольнической линии будет закрыт в связи с подготовкой к открытию новой станции «Потапово». В течение следующих пяти дней с 5:25 утра до 2 часов ночи вдоль закрытых станций будут ходить более 110 бесплатных компенсационных автобусов (КМ). Интервал движения будет составлять от 30 секунд.

В Дептрансе также порекомендовали по возможности использовать альтернативные маршруты — Калужско-Рижскую, Солнцевскую и Бутовскую линию метро, а также автобусы от метро «Саларьево» в Московский, Марьино и Внуково, от метро «Теплый Стан» в Десну, Ватутинки, Троицк и Красную Пахру и маршруты 882 и 895к от «Теплого Стана» в Коммунарку.

В среду, 21 августа, стало известно о временном закрытии станции метрополитена «Саларьево» из-за задымления в тоннеле между «Саларьево» и «Румянцево». Позднее в тот же день ее открыли для пассажиров.