В Новороссийске загорелся мусорный полигон на площади около двух тысяч квадратных метров

Мэр Кравченко: в Новороссийске загорелся мусорный полигон

В Новороссийске произошел пожар на мусорном полигоне, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Ориентировочная площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. В тушении задействованы 20 человек и восемь единиц техники.

Кравченко добавил, что на время ликвидации пожара приостановлен прием в мусора, в городе ищут альтернативное решение.

Ранее в Свердловской области мужчина устроил голодовку в знак протеста против строительства мусорного полигона. По решению регионального Минстроя, егопланируется возвести рядом с деревней Андреевка Сысертского округа.