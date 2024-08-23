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07:31, 23 августа 2024Россия

В Новороссийске загорелся мусорный полигон на площади около двух тысяч квадратных метров

Мэр Кравченко: в Новороссийске загорелся мусорный полигон

Кадр: Telegram-канал мэра Андрея Кравченко

В Новороссийске произошел пожар на мусорном полигоне, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Ориентировочная площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. В тушении задействованы 20 человек и восемь единиц техники.

Кравченко добавил, что на время ликвидации пожара приостановлен прием в мусора, в городе ищут альтернативное решение.

Ранее в Свердловской области мужчина устроил голодовку в знак протеста против строительства мусорного полигона. По решению регионального Минстроя, егопланируется возвести рядом с деревней Андреевка Сысертского округа.

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      Сергей Грехов
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