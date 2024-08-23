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13:14, 23 августа 2024Экономика

В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажный дом

В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажку

На северо-западе Петербурга из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажный дом. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел на Приморском проспекте, возле дома №1 на улице Планерной. На записи, сделанной очевидицей, можно наблюдать, как из-за прорыва трубы вода бьет мощным потоком на высоту более пяти этажей.

Позднее в петербургском водоканале журналистам сообщили, что причиной случившегося стали обильные осадки, из-за которых канализация работает в режиме максимальной нагрузки. В данный момент нежелательный фонтан удалось устранить.

В июле аналогичная ситуация произошла в петербургском метрополитене — фонтан забил посреди путей на станции «Гражданский проспект».

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      Полина Кислицына
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