В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажный дом

В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажку

На северо-западе Петербурга из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажный дом. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел на Приморском проспекте, возле дома №1 на улице Планерной. На записи, сделанной очевидицей, можно наблюдать, как из-за прорыва трубы вода бьет мощным потоком на высоту более пяти этажей.

Позднее в петербургском водоканале журналистам сообщили, что причиной случившегося стали обильные осадки, из-за которых канализация работает в режиме максимальной нагрузки. В данный момент нежелательный фонтан удалось устранить.

В июле аналогичная ситуация произошла в петербургском метрополитене — фонтан забил посреди путей на станции «Гражданский проспект».