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19:21, 16 июля 2024Экономика

Фонтан забил посреди путей в метро Петербурга и попал на видео

В Петербурге фонтан забил посреди путей на станции метро «Гражданский проспект»

В Санкт-Петербурге стихийный фонтан забил посреди путей в метро. Инцидент сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Потоки воды из-под земли заметили на станции «Гражданский проспект». На предоставленных очевидцами кадрах видно, как жидкость хлещет между рельсами, когда пассажиры ждут прибытия поезда. Причины случившегося не уточняются.

Ранее фонтан воды из-под земли забил в Ярославле. Инцидент произошел на улице Панина в Дзержинском районе. По данным Территориальной генерирующей компании № 2 (ТГК-2), прорыв трубы произошел в ходе гидравлических испытаний. Конструкция не выдержала сильного напора, который используется для выявления участков, требующих ремонта.

До этого авария во время гидравлических испытаний произошла в Санкт-Петербурге. Высота фонтана, который забил из-под земли в Северной столице, оказалась сравнима с 12-этажным домом.

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      Нина Ташевская
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